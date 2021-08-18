В МГУ пояснили, почему девятилетняя абитуриентка не попала в университет

Алиса Теплякова, успешно сдавшая ЕГЭ в восемь лет, не поступила на психологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова на бюджет. Пресс-секретарь факультета психологии университета Александра Долгих рассказала «Звезде», почему девочки нет в списках на зачисление на бюджетные места.

«Она сдала все, но по баллам на бюджет не прошла. Она может сейчас пройти, если заключит договор, на платное обучение. Уже прошло окончательное зачисление бюджетников. Они сами на связь не выходят. Мы просто до конца августа заключаем договор, к нам приходят, кто хочет обучаться на договорной основе. Они пока не приходили. Если они заключат договор, произведут оплату, мы зачислим как обычного нашего абитуриента на договорной основе», - сообщила Долгих.

Ранее отец Алисы Тепляковой отреагировал на то, что девочка не прошла по баллам на бюджет факультета психологии МГУ. Мужчина обозначил, что семья тверда в своем намерении обеспечить дочери обучение в этом университете. Отец Алисы объяснил, что поступление на платной основе тоже рассматривается как вариант.