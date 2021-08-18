Горы по колено: как команды разных стран готовятся к конкурсу «Эльбрусское кольцо»

В Терсколе вовсю кипит тренировочный процесс - команды военных альпинистов готовятся к конкурсу АрМИ-2021 «Эльбрусское кольцо». Девять сборных осваивают трассы и готовятся показать все, на что способны.

Сборная Абхазии, несмотря на статус новичка, просто так отдавать победу никому не собирается. Как люди, не понаслышке знающие, что такое горы, абхазцы начали свою подготовку с горной полосы препятствий. Это задание дебютантам дается нелегко, но оптимизма они не теряют и точно знают, чего хотят от этих соревнований.

«У нас есть надежда на победу. Мы приехали получить большой опыт. Конечно же здесь все сложно. Надеемся, что покажем хороший результат», - рассказал участник абхазской сборной Реваз Бигва.

У команды КНР задача на соревнованиях очень серьезная. Китайская сборная - одна из самых опытных на этом турнире. И каждый раз она претендует на самые высокие места.

Вот и в этом году, судя по слаженности и четкости их действий, можно сказать, что китайцы привезли очень боеспособную команду и легко с ними точно никому не будет. Высоко оценивают готовность команды из Поднебесной и наши инструкторы.

«Я считаю, что у них очень сильный тренерский состав, сильная дисциплина и серьезное внимание к деталям. Также очень важно отметить такой момент, что они очень серьезно настроены на победу», - отметил инструктор команды Китая Егор Токарев.

Не менее амбициозную цель ставит для себя на этих состязаниях и сборная Узбекистана. В прошлом году узбекская сборная совсем немного уступила нашим ребятам по общему числу баллов в борьбе за главный приз «Эльбрусского кольца». В этом году она полна решимости взять реванш.

Ну а у сборной России задача только одна - вновь доказать, что она лучшая. Старт «Эльбрусского кольца», где все решится, намечен уже на ближайшее воскресенье.