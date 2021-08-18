Российские кинологи провели заключительную тренировку к «Дог биатлону» в Алжире

Команды российских кинологов провели в Алжире заключительную тренировку этапа «Дог биатлон» к конкурсу Армейских международных игр «Верный друг».

Высокая температура в Северной Африке вынуждает начинать тренировку рано - в 4 утра по местному времени.

«Собака должна быть управляемой на всей дистанции, не допуская агрессии к другим четырехлапым участникам, мгновенно переключатся под контроль проводника, быть управляемой на рубеже и не отвлекать участников на стрельбе», - отметила тренер российской команды Наталья Гаршина.

Собака должна и четко выдерживать свое положение во время стрельбы участника - сидеть слева от него. Если животное изменит положение, то выстрел будет считаться, как промах, и придется бежать 100-метровый штрафной круг.

Участники российских команд прошли трассу в хорошем темпе и показали отличные результаты в стрельбе. Помехой не стал даже сильный ветер.

Сам конкурс пройдет с 22 по 30 августа на территории Алжирской Народной Демократической Республики.