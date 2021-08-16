В Подмосковье состоялась жеребьевка «Танкового биатлона»

В подмосковном парке «Патриот» состоялась жеребьевка конкурса Армейских международных игр-2021 «Танковый биатлон».

В ней участвовали представителя 19 стран. Впервые она состоялась в музее АрМИ, где представлена экспозиция по состязаниям прошлых лет. Сборные разделены на два дивизиона. В первом - сборные Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Китая, Монголии, России, Сербии, Сирии и Узбекистана. Второй включает в себя Абхазию, Катар, Киргизию, Лаос, Мали, Мьянму, Таджикистан и Южную Осетию.

Будет составлен рейтинг лучших экипажей по итогам индивидуальных заездов. Первая тройка станет призерами этапа «Индивидуальная гонка». А сумма результатов трех экипажей от каждой страны определит 12 команд, которые выйдут в полуфинал.

31 августа и 1 сентября определятся четыре сборные, которые дойдут до финальной эстафеты. А лучшие команды второго дивизиона выявят сильнейшие танковые экипажи 3 сентября. Сама же финальная эстафета пройдет 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр.