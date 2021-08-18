МВД опубликовало видео, где толпа устроила массовую драку в московском ТЦ

В Москве в торговом центре, расположенном на Верхней Красносельской улице, между гостями столицы произошел конфликт, который перерос в драку. Один из участников, находясь в помещении, выстрелил из травматического пистолета. Никто из посетителей не пострадал. Видео опубликовало МВД России.

На кадрах видно, как толпа в проеме двери выясняла отношения, в результате чего один ударил по лицу другого. После нанесения удара началась массовая потасовка.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались четверо приезжих из ближнего зарубежья и четверо граждан одного из регионов Российской Федерации в возрасте от 21 до 36 лет, один из которых ранее неоднократно судим. Изъятый травматический пистолет направлен на исследование.

Ранее в Москве были арестованы 42 участника драки мигрантов в районе Кузьминки. Конфликт между мигрантами у станции метро «Кузьминки» произошел вечером 12 июля. В общей сложности участниками драки стали около 180 человек.