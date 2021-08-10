Директор и работники вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер задержаны после отравления детей

Директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер задержали после инцидента с отравлением детей. Об этом рассказала старший помощник руководителя Западного межрегионального управления СК РФ на транспорте Елена Марковская.

По данным следствия, повар и официант вагона-ресторана знали о наличии у них норовирусной инфекции, но не сообщили об этом своему руководству. Директор вагона, в свою очередь, не обеспечила должным образом соблюдение на предприятии санитарных норм и не организовала медицинское обследование персонала.

Вскоре всем задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, 9 августа в поезде, следовавшем по маршруту Мурманск - Адлер, отравился 91 ребенок. В Роспотребнадзоре уже назвали причину массового отравления - норовирус второго типа. В настоящий момент все несовершеннолетние чувствуют себя удовлетворительно, их жизни и здоровью угрозы нет.