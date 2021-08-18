СК РФ опубликовал кадры аварии в Кабардино-Балкарии

На территории Кабардино-Балкарии произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Инцидент случился днем 17 августа в Баксанском районе на 44-м километре федеральной автодороги «Прохладный - Эльбрус». Момент аварии опубликовал СК РФ.

На кадрах видно, как легковая машина на высокой скорости врезалась в ехавшую впереди пассажирскую «газель», которая после этого столкнулась с движущимся впереди автогрейдером.

В результате аварии три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.