СК РФ опубликовал кадры аварии в Кабардино-Балкарии
Опубликованы кадры с места ДТП в Кабардино-Балкарии, где погибли три человека.
© Видео: СК РФ, Instagram © Фото: СК РФ, Instagram
На территории Кабардино-Балкарии произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Инцидент случился днем 17 августа в Баксанском районе на 44-м километре федеральной автодороги «Прохладный - Эльбрус». Момент аварии опубликовал СК РФ.
На кадрах видно, как легковая машина на высокой скорости врезалась в ехавшую впереди пассажирскую «газель», которая после этого столкнулась с движущимся впереди автогрейдером.
В результате аварии три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.