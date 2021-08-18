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Трое погибли, двое в тяжелом состоянии: в КБР произошло ДТП с маршруткой и грейдером

Анна Берестовая
02:04 18.08.2021
Три человека погибли и двое тяжело пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Кабардино-Балкарии.
Трое погибли, двое в тяжелом состоянии: в КБР произошло ДТП с маршруткой и грейдером
© Фото: 07.мвд.рф
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На территории Кабардино-Балкарии произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Инцидент случился днем 17 августа в Баксанском районе на 44-м километре федеральной автодороги «Прохладный - Эльбрус».

Согласно известной информации, легковая машина врезалась сзади в маршрутку в зоне проведения дорожных работ, после чего «Газель» столкнулась с находящимся впереди автогрейдером. В результате аварии три человека погибли и еще девять были госпитализированы.

Среди пострадавших людей оказались двое несовершеннолетних. Один ребенок был вскоре отпущен медиками после осмотра, другой оставлен для нахождения под наблюдением специалистов.

Помимо этого, как сообщает Минздрав региона в Instagram, двое человек находятся в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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