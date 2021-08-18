В ВОЗ заявили, что опасные штаммы COVID-19 расширили свою географию за неделю

Штаммы коронавируса «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» за последнюю неделю расширили свою географию. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Сообщается, что число стран и территорий, в которых циркулирует дельта-вариант коронавируса, возросло за неделю с 142 до 148.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что уже этой осенью в мире может появиться новый штамм COVID-19. Специалист при этом подчеркнул, что основные мутации коронавирусной инфекции происходят именно в осенний период.