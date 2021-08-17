Запасы газа на Украине сократились на треть

Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились на треть по сравнению с прошлым годом.

В настоящий момент хранится порядка 17,6 миллиарда кубометров голубого топлива. Это 57% от всего возможного объема. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Укртрансгаз».

Ровно год назад в украинских хранилищах находилось 23,8 миллиарда кубометров топлива - это 77,1% от всего возможного объема.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что для Украины компенсацией за запуск «Северного потока - 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит российского газа.