Запасы газа на Украине сократились на треть
В настоящий момент хранится порядка 17,6 миллиарда кубометров голубого топлива.
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Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились на треть по сравнению с прошлым годом.
В настоящий момент хранится порядка 17,6 миллиарда кубометров голубого топлива. Это 57% от всего возможного объема. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Укртрансгаз».
Ровно год назад в украинских хранилищах находилось 23,8 миллиарда кубометров топлива - это 77,1% от всего возможного объема.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что для Украины компенсацией за запуск «Северного потока - 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит российского газа.