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На Украине потребовали 15-летний контракт с Россией на транзит газа

Виктория Ивашечкина
18:40 13.07.2021
Ранее в украинском МИД заявили, что Киев рассчитывает на компенсацию от США после окончания строительства «Северного потока - 2».
На Украине потребовали 15-летний контракт с Россией на транзит газа
© Фото: Danil Sorokin, Unsplash
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Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что для Украины компенсацией за запуск «Северного потока - 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит российского газа.

«Новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», - подчеркнул он, передает издание «Лига.Бизнес».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на компенсацию после окончания строительства газопровода «Северный поток - 2».

По его мнению, проект представляет не только экономическую угрозу, но и угрозу безопасности.

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