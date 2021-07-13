На Украине потребовали 15-летний контракт с Россией на транзит газа

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что для Украины компенсацией за запуск «Северного потока - 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит российского газа.

«Новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», - подчеркнул он, передает издание «Лига.Бизнес».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на компенсацию после окончания строительства газопровода «Северный поток - 2».

По его мнению, проект представляет не только экономическую угрозу, но и угрозу безопасности.