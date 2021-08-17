Мужчина выстрелил в подростка в Москве

Столичная прокуратура начала проверку по факту ранения 17-летнего подростка в подъезде жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По предварительной информации, рано утром 17 августа на лестничной клетке жилого дома на Челобитьевском шоссе 46-летний мужчина произвел выстрел в сторону 17-летнего сына своей сожительницы», - говорится в сообщении.

Сообщается, что на момент происшествия женщина находилась на месте инцидента. Подросток с проникающим ранением был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

На данный момент прокуроры устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Самаре было возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки. Подозреваемого в преступлении сотрудника полиции задержали. Об этом заявили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.