Байден заявил, что США добились своей цели в Афганистане

Американский лидер Джо Байден заявил, что цель, которую преследовали Соединенные Штаты в Афганистане, была достигнута. Он обозначил, что США никогда не видели своей задачей выстраивание в южно-азиатском государстве объединенного демократического общества.

«Наш единственный жизненно важный интерес... - предотвратить террористические атаки на Америку», - цитирует Байдена РИА Новости.

По словам президента, Вашингтон добивался лишь разрешения ситуации с виновниками теракта 11 сентября, а также убеждения, что «Аль-Каида»* не сумеет использовать Афганистан для последующих нападений на США. Все это, как указал Байден, было сделано уже десятилетие назад.

Президент уточнил, что твердо уверен в правильности своего решения относительно вывода войск из Афганистана. Он выразил мнение, что американское присутствие не смогло бы помочь стране, чье «падение» произошло быстрее ожидаемого.

Ранее спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов назвал произошедшее в Афганистане результатом провала Соединенных Штатов. Именно действия США, согласно его позиции, привели к захвату власти в стране организацией «Талибан»**.

*«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная в РФ.

** «Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ.