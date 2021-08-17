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В Уфе задержали подозреваемую банду похищавшую людей

Кира Карон
08:46 17.08.2021
МВД по Республике Башкортостан задержала банду, которая подозреваются в 12 фактах похищения людей, разбоях и вымогательстве денег.
В Уфе задержали подозреваемую банду похищавшую людей
© Фото: МВД РФ
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В Уфе пресечена деятельность этнической организованной преступной группы, занимавшейся похищением людей, разбоями и вымогательством. Об этом сообщается на сайте МВД по Республике Башкортостан.


«Сотрудниками Отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по РБ обезврежена бандитская группа, подозреваемая в совершении дерзких и общественно опасных преступных деяний в отношении жителей города Уфы. Граждане подозреваются в 12 фактах похищения людей, разбоях и вымогательстве денег» , - говорится в сообщении.

Ранее сторонник запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» был задержан в Уфе. Об этом сообщили в ФСБ. Согласно данным ведомства, экстремист готовился взорвать объект правоохранительных органов.

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