В Уфе задержали подозреваемую банду похищавшую людей

В Уфе пресечена деятельность этнической организованной преступной группы, занимавшейся похищением людей, разбоями и вымогательством. Об этом сообщается на сайте МВД по Республике Башкортостан.



«Сотрудниками Отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по РБ обезврежена бандитская группа, подозреваемая в совершении дерзких и общественно опасных преступных деяний в отношении жителей города Уфы. Граждане подозреваются в 12 фактах похищения людей, разбоях и вымогательстве денег» , - говорится в сообщении.

Ранее сторонник запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» был задержан в Уфе. Об этом сообщили в ФСБ. Согласно данным ведомства, экстремист готовился взорвать объект правоохранительных органов.