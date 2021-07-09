В Уфе задержали террориста, планировавшего взорвать бомбу

Сторонник запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» задержан в Уфе. Об этом сообщили в ФСБ. Согласно данным ведомства, экстремист готовился взорвать объект правоохранительных органов.

У террориста была изъята одна готовая бомба, а также обнаружены компоненты для производства еще одного самодельного взрывного устройства, сообщило РИА Новости. Отмечается, что дом, в котором велась подготовка к теракту, был арендован.

Речь идет о местном жителе 1995 года рождения. Как уточнили в службе, мужчина выполнял указания боевиков террористической организации, что удалось выяснить благодаря переписке с террористами, обнаруженной в телефоне задержанного.