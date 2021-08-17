На Украине пожаловались на «гибель» молочной отрасли

Глава Союза украинского крестьянства Иван Томич заявил, что на Украине «умирает» молочная отрасль. Цены на продукцию все в большей степени зависят от импорта.

«Фактически, коровы уничтожены, то люди, которые ухаживают за коровами – их нет, они стареют, а молодые не берутся за эту специальность», - сказал Томич в эфире «ГолосUA».

Он добавил, что в стране отсутствует политика по возрождению отрасли.

«Это говорит о том, что в этой части мы (Украина – Прим. ред.) беззащитны перед внешним рынком. И ценовая политика будет полностью зависеть от того, как будут внешние игроки играть на нашем рынке», - сказал эксперт.

Ранее диетолог Мария Шубина рассказала, когда коровье молоко вредно для здоровья. При аллергии на белок коровьего молока, при лактазной недостаточности и при индивидуальной непереносимости стоит отказаться от употребления молочных продуктов.