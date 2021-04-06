Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Диетолог объяснила, когда коровье молоко вредно для здоровья

Светлана Иванова
10:14 06.04.2021
При этом коровье молоко не является незаменимым продуктом для взрослых людей и от его употребления можно отказаться, указала специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Imo Flow, Pixabay
Читайте нас на:

При аллергии на белок коровьего молока, при лактазной недостаточности и при индивидуальной непереносимости стоит отказаться от употребления молочных продуктов. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала диетолог Мария Шубина. При этом специалист отметила, что коровье молоко не является незаменимым видом пищи для взрослых людей и от включения молочных продуктов в рацион можно отказаться, однако важно добавить другие источники кальция и белка.

При аллергии на белок коровьего молока можно подыскать замену в продуктах из козьего или овечьего молока, указала диетолог. При непереносимости лактозы, или лактазной недостаточности, - состоянии, когда в организме человека в должном количестве не вырабатывается лактаза, фермент, который расщепляет молочный сахар, также можно найти альтернативу, пояснила специалист.

«При этом (при непереносимости лактозы. - Прим. ред.) человек после употребления молочных продуктов чувствует неприятные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта. В таких случаях тоже исключают молочные продукты, начиная с молока, кисломолочные продукты можно попробовать оставить, потому что в них содержание лактозы ниже, и они часто переносятся нормально. Если и кисломолочные продукты человек переносит плохо, то можно попробовать замену в виде безлактозного молока или прием препаратов с лактазой», - рассказала диетолог.

При индивидуальной непереносимости молока, когда человек ощущает неприятные симптомы после употребления молочных продуктов, можно оставить в рационе те продукты, которые не вызывают этих симптомов. Определить список разрешенных продуктов можно, ведя пищевой дневник, посоветовала Шубина.

Сам миф о вреде коровьего молока для взрослых людей диетолог объяснила особенностями представителей некоторых народностей, у которых очень часто встречается лактазная недостаточность, и они практически не употребляют молочных продуктов. Для нашей страны это неактуально, поскольку непереносимость лактозы у нас является довольно редким явлением, резюмировала специалист по питанию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:11 В стране и мире
Володин рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом сотрудницы Аппарата Госдумы
11:06 В стране и мире
Белозерцев признался в получении 20 миллионов рублей от Шпигеля
10:23 Армия
Видео
Пламя и грохот: российские военнослужащие засыпали снарядами полигон Ляур в Таджикистане
09:12 В стране и мире
СМИ: ВВС США списывают авиапарк Договора по открытому небу
08:20 В стране и мире
Матвиенко объяснила важность послания Путина Федеральному собранию
Популярное
Популярное
Мясников рассказал, на какие заболевания указывают проблемы с ногтями
Организатор концерта Клавы Коки и Niletto в Псковской области ответил на обвинения в нарушении мер по COVID-19
Видео
«Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск «Калибра» из акватории Японского моря: видео
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Юрист назвал правила разведения костров на даче
Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях употребления горячего чая
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.