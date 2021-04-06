Диетолог объяснила, когда коровье молоко вредно для здоровья

При аллергии на белок коровьего молока, при лактазной недостаточности и при индивидуальной непереносимости стоит отказаться от употребления молочных продуктов. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала диетолог Мария Шубина. При этом специалист отметила, что коровье молоко не является незаменимым видом пищи для взрослых людей и от включения молочных продуктов в рацион можно отказаться, однако важно добавить другие источники кальция и белка.

При аллергии на белок коровьего молока можно подыскать замену в продуктах из козьего или овечьего молока, указала диетолог. При непереносимости лактозы, или лактазной недостаточности, - состоянии, когда в организме человека в должном количестве не вырабатывается лактаза, фермент, который расщепляет молочный сахар, также можно найти альтернативу, пояснила специалист.

«При этом (при непереносимости лактозы. - Прим. ред.) человек после употребления молочных продуктов чувствует неприятные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта. В таких случаях тоже исключают молочные продукты, начиная с молока, кисломолочные продукты можно попробовать оставить, потому что в них содержание лактозы ниже, и они часто переносятся нормально. Если и кисломолочные продукты человек переносит плохо, то можно попробовать замену в виде безлактозного молока или прием препаратов с лактазой», - рассказала диетолог.

При индивидуальной непереносимости молока, когда человек ощущает неприятные симптомы после употребления молочных продуктов, можно оставить в рационе те продукты, которые не вызывают этих симптомов. Определить список разрешенных продуктов можно, ведя пищевой дневник, посоветовала Шубина.

Сам миф о вреде коровьего молока для взрослых людей диетолог объяснила особенностями представителей некоторых народностей, у которых очень часто встречается лактазная недостаточность, и они практически не употребляют молочных продуктов. Для нашей страны это неактуально, поскольку непереносимость лактозы у нас является довольно редким явлением, резюмировала специалист по питанию.