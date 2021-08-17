Байден выделил полмиллиарда долларов для помощи беженцам из Афганистана

Глава США Джо Байден постановил выделить 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана. Об этом сообщили в Белом доме.

Как отмечается, средства направлены на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта, а также других лиц, подвергающихся риску в результате сложившейся в Афганистане ситуации.

Ранее Байден обозначил, что Соединенные Штаты, по его мнению, предоставили вооруженным силам Афганистана все для определения своего собственного будущего. Тем не менее, согласно его словам, кое-что передать США не удалось. Байден заявил, что афганским войскам в итоге не хватило воли к победе.

Захват столицы Афганистана произошел менее чем за сутки. По данным СМИ, боевики захватили вначале административный центр афганской провинции Нангархар, а затем вошли в Кабул и начали занимать полицейские участки и госучреждения. Боевики заявили, что форму правления и политический режим для Афганистана они определят в скором времени.