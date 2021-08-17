Байден заявил, что США дали афганским войскам все, кроме воли к победе

Американский лидер Джо Байден обозначил, что Соединенные Штаты, по его мнению, предоставили вооруженным силам Афганистана все для определения своего собственного будущего.

«Мы дали им все возможности...», - указал президент.

Тем не менее, согласно его словам, кое-что передать США не удалось. Байден заявил, что афганским войскам в итоге не хватило воли к победе.

«Мы не смогли дать им волю к борьбе за... будущее», - цитирует главу государства РИА Новости.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов указал, что захват Кабула членами радикальной организации «Талибан»* оказался большой неожиданностью. Как объяснил член МИД РФ, дело оказалось не в том, что силу талибов* недооценили, а в том, что боеспособность подготовленных американскими военными ВС Афганистана была переоценена.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.