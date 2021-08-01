Пловец Колесников объяснил, почему россияне заняли четвертое место в комбинированной эстафете

Российские пловцы Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников заняли четвертое место в финале олимпийского турнира по плаванию в мужской комбинированной эстафете 4x100 метров. Колесников связал это с усталостью.

«Посмотрел на свой результат - конечно, я могу плыть быстрее. И все ребята, кто сегодня стартовал, уверен, в другом состоянии показали бы другие секунды. Но на девятый день Олимпиады уже чувствуется усталость», - приводит слова пловца Олимпийский комитет России.

Золотую медаль с мировым рекордом (3 минуты 26,78 секунды) взяла сборная США. Россияне отстали от лидера на 2,44 секунды.

На втором месте оказалась команда из Великобритании, на третьем - итальянские пловцы.

В медальном зачете Олимпийских игр Россия занимает пятое место. В копилке у страны - 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград.