В Узбекистане отозвали сообщение о принудительной посадке афганских самолетов

Генпрокуратура Узбекистана отозвала опубликованное накануне сообщение, в котором упоминались десятки афганских самолетов и вертолетов, которые будто бы были в принудительном порядке посажены в Термезе за последние двое суток.

В ведомстве обозначили, что предшествующее заявление не опиралось на надежную проверенную информацию официального характера. Об этом пишет RT со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны.

Вышесказанное также было дополнено извинениями со стороны государственного органа Узбекистана.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС Афганистана Embraer-314 столкнулся в воздухе с узбекистанским истребителем МиГ-29. Данный инцидент был зафиксирован во время сопровождения афганской авиации, вторгшейся в воздушное пространство Узбекистана.