В небе Узбекистана столкнулись МиГ-29 и афганский Embraer

Самолета ВВС Афганистана Embraer-314 столкнулся с истребителем Узбекистана МиГ-29. Инцидент произошел во время сопровождения афганской авиации, нарушившей воздушные границы Узбекистана. По данным генпрокуратуры Узбекистана, пилотам удалось катапультироваться.

«Во время сопровождения "Эмбрайер-314" и "МиГ-29" столкнулись. В результате афганский самолет рухнул на территорию Шерадабскдого района Сурхандарьинской области. Пилоты катапультировались», - цитирует «Интерфакс» сообщение генпрокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, воздушную границу Узбекистана пытались пересечь три самолета Embraer-314 - их пытались сопроводить в аэропорт города Термеза. Всего границу страны с 14 по 15 августа незаконно нарушили 22 военных самолета и 24 вертолета Афганистана - в них находились 585 военнослужащих с оружием - все воздушные судна были направлены в Термез.

Также сообщается, что в Узбекистан через пограничную реку Амударья незаконно проникли 158 граждан Афганистана. По данному факту прокуратура страны возбудила уголовные дела.

Ранее силы ПВО Узбекистана сбили самолет ВВС Афганистана, нарушивший границы страны. Двое пилотов направлены в больницу в тяжелом состоянии.