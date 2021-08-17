В стране и мире На Камчатке подняли тело шестого погибшего при крушении Ми-8 Анна Берестовая Тело шестой жертвы крушения вертолета Ми-8 извлечено из озера на Камчатке. © Фото: 41.mchs.gov.ru Читайте нас на: В Камчатском крае из воды Курильского озера подняли тело шестого туриста, ставшего жертвой катастрофы с вертолетом Ми-8. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В ведомстве уточнили, что извлеченный спасателями человек является одним из трех погибших, обнаруженных в фюзеляже разбившегося вертолета. Ранее специалистам удалось найти бортовой самописец рухнувшего на территории Камчатки воздушного транспорта. Для извлечения прибора потребовалась специальная техника. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика