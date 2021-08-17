На Камчатке подняли тело шестого погибшего при крушении Ми-8
Тело шестой жертвы крушения вертолета Ми-8 извлечено из озера на Камчатке.
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В Камчатском крае из воды Курильского озера подняли тело шестого туриста, ставшего жертвой катастрофы с вертолетом Ми-8. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В ведомстве уточнили, что извлеченный спасателями человек является одним из трех погибших, обнаруженных в фюзеляже разбившегося вертолета.
Ранее специалистам удалось найти бортовой самописец рухнувшего на территории Камчатки воздушного транспорта. Для извлечения прибора потребовалась специальная техника.