Команды «Мастеров автобронетанковой техники» АрМИ-2021 приступили к тренировкам в Воронежской области

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Пилоты грузовых, легковых и ремонтных автомобилей и их капитаны будут состязаться с 23 по 29 августа на автомобильном полигоне. Максимальная дистанция трассы с более чем 20 препятствиями составит 7,6 километров.

В ходе прохождения командной эстафеты - одного из самых сложных и волнительных этапов состязаний - экипажи и военные водители пройдут искусственные препятствия, змейки, косогоры, рвы, развороты в ограниченных пространствах и выйдут дистанцию естественного серпантина с преодолением водной преграды.