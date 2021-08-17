Команды «Мастеров автобронетанковой техники» АрМИ-2021 приступили к тренировкам в Воронежской области
До начала соревнований спортсмены проведут серию тренировок в течение пяти дней, а технический состав подготовит к участию в состязаниях машины.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие иностранных команд конкурса Армейских международных игр-2021 «Мастера автобронетанковой техники» приступили к первым тренировкам для участия в соревнованиях в Воронежской области.
Спортсмены до начала соревнований проведут серию тренировок в течение пяти дней, а технический состав подготовит машины «УАЗ», «КамАЗ» и «Урал» к участию в состязаниях.