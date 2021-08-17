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Команды «Мастеров автобронетанковой техники» АрМИ-2021 приступили к тренировкам в Воронежской области

Валентина Пескова
03:08 17.08.2021
До начала соревнований спортсмены проведут серию тренировок в течение пяти дней, а технический состав подготовит к участию в состязаниях машины.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие иностранных команд конкурса Армейских международных игр-2021 «Мастера автобронетанковой техники» приступили к первым тренировкам для участия в соревнованиях в Воронежской области.

Спортсмены до начала соревнований проведут серию тренировок в течение пяти дней, а технический состав подготовит машины «УАЗ», «КамАЗ» и «Урал» к участию в состязаниях.

© Минобороны РФ

Пилоты грузовых, легковых и ремонтных автомобилей и их капитаны будут состязаться с 23 по 29 августа на автомобильном полигоне. Максимальная дистанция трассы с более чем 20 препятствиями составит 7,6 километров.

В ходе прохождения командной эстафеты - одного из самых сложных и волнительных этапов состязаний - экипажи и военные водители пройдут искусственные препятствия, змейки, косогоры, рвы, развороты в ограниченных пространствах и выйдут дистанцию естественного серпантина с преодолением водной преграды.

© Минобороны РФ

Согласно жеребьевке, команды будут выходить на старт в гонках всех этапов в следующем порядке: Узбекистан, Россия, Белоруссия, Египет и КНР.

© Минобороны РФ

Всего для участия в международных соревнованиях прибыло более 100 военных спортсменов. Торжественное открытие состоится в городе Острогожск Воронежской области 22 августа.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. Более пяти тысяч военнослужащих из более 40 стран будут соревноваться в конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.

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