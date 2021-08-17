Под Воронежем отработали эвакуацию танков перед конкурсом «Мастера автобронетанковой техники»

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Первой на старт в гонках всех этапов соревнований выйдет команда Узбекистана. Вторыми выступят члены команды из России. Тройку замыкают спортсмены из Беларуси. Четвертыми на старт выйдут военнослужащие Египта, а последней в пятерке станет китайская сборная.

Пилоты грузовых, легковых, ремонтных автомобилей и их капитаны будут состязаться на автомобильном полигоне с 23 по 29 августа. Максимальная дистанция трассы с более чем 20 препятствиями составит 7,6 километров.