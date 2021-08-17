МЧС Абхазии эвакуировало с перевала двух россиян с переломами ног

Вертолет МЧС Абхазии провел эвакуацию двух российских туристов с горного перевала Химса. Как сообщили в министерстве, у россиян диагностированы переломы ног. Оба туриста были доставлены в больницу города Сухум.

«Это уже третья группа туристов в этом году, чей маршрут проходит по перевалу Химса, и которой понадобилась экстренная помощь», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее российские спелеологи-спасатели извлекли из пещеры Веревкина в Абхазии тело туриста из Сочи, который пропал в ноябре прошлого года. Опознать его удалось благодаря фотографиям на мобильном телефоне, который был найден у тела, и другим вещам.