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Спелеологи достали тело погибшего россиянина из одной из глубочайших пещер Абхазии

Алексей Курильченко
20:05 17.08.2021
Отряд спелеологов из России извлекли из пещеры Веревкина тело жителя Сочи, пропавшего в прошлом году.
Спелеологи достали тело погибшего россиянина из одной из глубочайших пещер Абхазии
© Фото: Viktor Pogontsev Russian Look Globallookpress
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Российские спелеологи-спасатели извлекли из пещеры Веревкина в Абхазии тело туриста из Сочи, который пропал в ноябре прошлого года. Опознать его удалось благодаря фотографиям на мобильном телефоне, который был найден у тела, и другим вещам.

Тело находилось на глубине 1100 метров. Как сообщил член правления Союза спелеологов России Евгений Снетков, турист мог прожить в самой глубокой пещере Абхазии около недели, питаясь продуктами, которые оставили другие спелеологи.

«Погибший не был профессиональным спелеологом. Скорее, его можно назвать мультитуристом, которые занимаются разными видами спорта. По все видимости, он решил заняться спелеологией, но, к сожалению, выбрал сложную пещеру. Снаряжение погибшего не соответствовало требованиям, необходимым для занятия спелеологией», - цитирует «Интерфакс» слова Снеткова.

Спелеолог предположил, что мужчина мог погибнуть при ударе о веревку или от переохлаждения. Отмечается, что в найденном телефоне была обнаружена информация о пещере - видимо погибший долго планировал свое путешествие.

В 2014 году в Перу был спасен испанский спелеолог Сесилио Лопес-Терсеро, который получил серьезную травму при исследовании пещеры Леймембабма в Амазонии. После 12 дней пребывания в пещере испанец был извлечен на поверхность группой спасателей.

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