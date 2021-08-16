В стране и мире «Переоценили ВС Афганистана»: Кабулов рассказал, почему захват Кабула талибами* стал неожиданностью Алена Миронова Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов рассказал о ситуации в стране. © Фото: Saifurahman Safi, Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: Захват столицы Афганистана — Кабула — талибами* был неожиданным. Об этом «Звезде» заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. «Это было неожиданным не потому, что мы недооценили силу талибов. Мы переоценили боеспособность вооруженных сил Афганистана, подготовленную американцами-НАТОвцами. Вот в чем неожиданность была», - объяснил Кабулов. Эксперт также прокомментировал уезд из страны президента Афганистана Ашрафа Гани. «Не покинул, а бежал. И бежал позорным самым образом. Это человек, который позавчера, выступая в телеобращении к афганскому народу, утверждал, что он готов жизнь положить до последнего. Вот и на деле. Избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно. Другого у меня определения нет в отношении этого человека. Он заслуживает того, чтобы афганский народ привлек его к суду и к ответственности», - подчеркнул Кабулов. Говоря о работе российского посольства в столице, Кабулов заметил, что посольство будет работать в полную силу в штатном режиме. «Дипломаты работают спокойно, но мы хотим все-таки удостовериться. У нас все-таки лето еще продолжается. И часть сотрудников должно в плановых отпусках находиться. Мы считаем, что все, кто желает уехать в отпуск, должны уехать, пока ситуация полностью не прояснится», - отметил Кабулов. «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика