Военнослужащий ВС Сирии погиб в результате артобстрела с позиций боевиков

В Сирии боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории свершили артиллерийский обстрел. Удар был нанесен по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Телль-Аниб.

Также боевики совершили обстрелы из района населенного пункта Джибрин по позициям правительственных сил в районе Айн-Дакны, в результате чего погиб военнослужащий ВС САР. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Помимо этого, боевики произвели минометный обстрел по позициям правительственных сил Сирии в районе населенного пункта Телль-Метвази - пострадали трое военнослужащих.

Всего за сутки было зафиксировано 24 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*.

Ранее сирийские военные получили ранения при обстреле в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия. Боевики проводили стрельбу из минометов.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.