Четверо сирийских военных пострадали при обстреле боевиков

Сирийские военные получили ранения при обстреле в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия. Об этом рассказал заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

«Боевики действующих в Идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстреляли позиции сирийских правительственных сил в районе Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо, населенного пункта Маарет-Мухос провинции Идлиб и населенного пункта Санджека провинции Латакия», - сообщил Кулить в ходе брифинга.

Боевики проводили обстрелы из минометов, отметил заместитель главы Центра. В результате их действий получили ранения четверо военнослужащих армии САР.

Ранее в Сирии боевики совершили минометный обстрел по провинции Хама, в результате чего погиб мирный житель в районе населенного пункта Джурин. Еще двое получили ранения.