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Вертолеты Ка-27 обнаружили АПЛ «противника» на учении в Баренцевом море

Алексей Курильченко
21:21 17.08.2021
Экипажи противолодочных вертолетов Северного флота провели учение по поиску подводных лодок в Баренцевом море.
Вертолеты Ка-27 обнаружили АПЛ «противника» на учении в Баренцевом море
© Фото: Минобороны РФ
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Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного  флота провели учение по поиску подводных лодок в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Оппонентом вертолетов в учении выступил экипаж атомной подводной лодки, перед которым  стояла задача действовать скрытно.

Экипажи Ка-27 отработали тактические приемы поиска подводных лодок и слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств. Кроме отработки учебно-боевых упражнений, морские летчики выполнили полетные задания на проверку навыков к совместным полетам экипажей.

Противолодочный вертолет Ка-27 в основном базируется на палубах крейсеров, противолодочных кораблей и эсминцев. Он может проводить поиск и обнаружение подводных лодок, следующих на различных глубинах с различной скоростью. Вертолет способен действовать в сложных метеоусловиях, днем или ночью, при волнении на море до пяти баллов. Для борьбы с подводными лодками используется прицельно-поисковая система, обеспечивающая обнаружение подводной лодки, определение ее координат и параметров движения, а также выработку рекомендаций на применение оружия.

Ранее вертолеты Ка-27 применялись на учении в Баренцевом море южнее архипелага Земля Франца-Иосифа. Они использовались для проведения воздушной разведки и уточнения местоположения «нарушителя».

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