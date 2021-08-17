Вертолеты Ка-27 обнаружили АПЛ «противника» на учении в Баренцевом море

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота провели учение по поиску подводных лодок в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Оппонентом вертолетов в учении выступил экипаж атомной подводной лодки, перед которым стояла задача действовать скрытно.

Экипажи Ка-27 отработали тактические приемы поиска подводных лодок и слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств. Кроме отработки учебно-боевых упражнений, морские летчики выполнили полетные задания на проверку навыков к совместным полетам экипажей.

Противолодочный вертолет Ка-27 в основном базируется на палубах крейсеров, противолодочных кораблей и эсминцев. Он может проводить поиск и обнаружение подводных лодок, следующих на различных глубинах с различной скоростью. Вертолет способен действовать в сложных метеоусловиях, днем или ночью, при волнении на море до пяти баллов. Для борьбы с подводными лодками используется прицельно-поисковая система, обеспечивающая обнаружение подводной лодки, определение ее координат и параметров движения, а также выработку рекомендаций на применение оружия.

Ранее вертолеты Ка-27 применялись на учении в Баренцевом море южнее архипелага Земля Франца-Иосифа. Они использовались для проведения воздушной разведки и уточнения местоположения «нарушителя».