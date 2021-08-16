В Арктике прошло совместное учение кораблей «Североморск» и «Полярная звезда»

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Роль судна-нарушителя выполнял спасательный буксир «Памир», действующий в составе отряда кораблей Северного флота. По сценарию учения, иностранное судно направлялось к российской границе, не отвечая на запросы и не реагируя на требования военных и пограничников.

Для проведения воздушной разведки и уточнения местоположения «нарушителя» были подняты два вертолета Ка-27. После очередного игнорирования «судном-нарушителем» требования прекратить движение в сторону границы РФ, российские моряки и пограничники принудили «нарушителя» остановиться предупредительным артиллерийским огнем по курсу движения.

В ходе учения североморцы также отработали действия досмотровых групп, которые были доставлены с борта БПК «Североморск» на «судно-нарушитель» быстроходными лодками.