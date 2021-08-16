В Арктике прошло совместное учение кораблей «Североморск» и «Полярная звезда»
БПК «Североморск» и ПСКР «Полярная звезда» провели в Арктике совместное учение по недопущению нарушения морской границы РФ.
© Фото: Минобороны РФ
Экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» Северного флота и пограничного сторожевого корабля «Полярная звезда» Погрануправления ФСБ РФ по западному арктическому району провели совместное учение в Баренцевом море южнее архипелага Земля Франца-Иосифа.
«Совместно с Погрануправлением ФСБ РФ по западному арктическому району были отработаны эпизоды тактического учения по пресечению несанкционированного прохода кораблей и судов иностранных государств по акваториям, на которые распространяется суверенитет Российской Федерации», - рассказал командир отряда кораблей Северного флота капитан 1 ранга Александр Езеев.
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