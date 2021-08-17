Трое детей госпитализированы после ДТП под Иваново

В Ивановской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали 10 человек, из них пятеро детей. По данным РИА Новости, трое детей были госпитализированы. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

«В Ивановском районе на автодороге Р-132 "Золотое кольцо" в месте проведения дорожных работ... водитель не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной "ГАЗ"», - говорится в сообщении на сайте регионального УМВД.

Ранее в Тамбовской области произошла смертельная авария с участием микроавтобуса. Восемь человек пострадали и были госпитализированы в медучреждения. Один человек погиб.