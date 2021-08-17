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Трое детей госпитализированы после ДТП под Иваново

Алексей Курильченко
19:48 17.08.2021
В Ивановской области пять детей пострадали после столкновения микроавтобуса и легковушки.
Трое детей госпитализированы после ДТП под Иваново
© Фото: 37.mchs.gov.ru
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В Ивановской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали 10 человек, из них пятеро детей. По данным РИА Новости, трое детей были госпитализированы. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

«В Ивановском районе на автодороге Р-132 "Золотое кольцо" в месте проведения дорожных работ... водитель не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной "ГАЗ"», - говорится в сообщении на сайте регионального УМВД.

Ранее в Тамбовской области произошла смертельная авария с участием микроавтобуса. Восемь человек пострадали и были госпитализированы в медучреждения. Один человек погиб.

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