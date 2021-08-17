Восемь человек пострадали и один погиб в ДТП с микроавтобусом под Тамбовом

В Тамбовской области произошла смертельная авария с участием микроавтобуса. Инцидент случился на 343-м километре автодороги Р-119.

В результате ДТП восемь человек пострадали и были госпитализированы в медучреждения. Еще один человек погиб. Об этом сообщает на сайте ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации ведомства, микроавтобус столкнулся с другим автомобилем боковыми частями корпуса после чего опрокинулся вместе с пассажирами. Движение транспорта на автодороге в связи с аварией перекрывать не потребовалось.