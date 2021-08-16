Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Город хаоса: во что превратился Кабул после захвата талибами*

Константин Коковешников
18:17 16.08.2021
После прихода талибов* в столицу Афганистана город охватили хаос и паника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Хаос и паника в аэропорту Кабула. Сотни людей в надежде выбраться из Афганистана штурмуют самолет американских ВВС. Словно за соломинку цепляются за стойку шасси. Пытаются хоть за что-нибудь ухватиться. Те, кто понимает всю бесперспективность такого плана, лишь посмеиваются. Смешно перестает быть, когда гигантский транспортник отрывается от земли и людей начинает просто срывать ветром на жилые дома.

Для того чтобы расчистить взлетно-посадочную полосу, используют даже вертолеты «Апач». А американские военные стреляют на поражение во всех, кто осмеливается нарушить оцепление. Как минимум двое человек были убиты при попытке проникнуть на территорию аэропорта.

Гражданского авиасообщения больше нет. Военными бортами эвакуируют сотрудников американского посольства. Его здание они покидали по воздуху. Многим это напомнило бегство из вьетнамского Сайгона в 1975 году. Хотя еще полтора месяца назад, когда США только заявили о выводе миссии из Афганистана, Джо Байден говорил, что такого больше не повторится.

«"Талибан"* - это не северо-вьетнамская армия. Они даже близко не обладают такими возможностями. Вы не увидите, как людей снимают с крыши посольства США в Афганистане. Это несравнимые ситуации», - заявил глава Белого дома.

Под видом соглашений о прекращении огня, пишет Washington Post, талибы* просто подкупали чиновников и приобретали у них оружие. Одним из первых Афганистан покинул президент Гани. Официально - чтобы не допустить кровопролития. Как сообщают в российском диппредставительстве - на четырех машинах, набитых сумками с деньгами. Часть банкнот в вертолет не поместилась и осталась лежать прямо на взлетном поле.

«Главное, что талибы*, как они сами обещали, настроены на мирный переход власти. Они гарантируют безопасность для иностранных дипмиссий, включая наше посольство», - заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

В пользу этого говорит то, что Кабул был взят фактически бескровно. Талибы изымают оружие у местного населения. Настораживает то, что о временном правительстве уже не идет и речи. По всей стране спускают официальные флаги Афганистана. А в эфирах местных каналов читают Коран и новости запрещенного «Талибана».

«С помощью Аллаха мы добились того, о чем не могли даже помыслить. Но при этом мы не должны возгордиться. Нам предстоит еще много испытаний, и главное - сделать так, чтобы в Афганистане воцарилось спокойствие, а жизнь людей улучшилась», - сказал лидер политического крыла движения «Талибан»* мулла Абдул Гани Барадар.

Движение «Талибан»* официально признано террористическим в России. И пока пересматривать этот статус не планируют. Исламский эмират Афганистан - именно так называлась эта страна, когда на заре девяностых ее уже возглавляли талибы. При них повсеместно действовали законы шариата. А за нарушение принятого образа жизни забивали камнями и отсекали конечности. Именно там скрывался Усама бен Ладен - организатор атак на американские башни-близнецы. В сентябре исполняется 20 лет с этого страшного теракта. И именно к этой дате вначале был приурочен вывод американских войск. Прекращение самой долгой военной операции США в одночасье все вернуло на свои места.

«То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории Америки», - заявил бывший президент США Дональд Трамп.

В связи с ситуацией в Афганистане сегодня созывают экстренное заседание Совбеза ООН. А пока в Кабуле повсеместно ходят люди с оружием.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:20 Спорт
Видео
Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной РФ на ЧМ-2022
16:19 Армия
Главком ВКС России Суровикин получил звание генерала армии
15:44 В стране и мире
МО Узбекистана: самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО при попытке нарушения границы
14:25 В стране и мире
МИД РФ: талибы* гораздо более договороспособны, чем правительство в Кабуле
10:17 В стране и мире
В МИД РФ назвали захват власти талибами* результатом провала США в Афганистане
Популярное
Видео
Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной РФ на ЧМ-2022
Видео
Эксперт по Афганистану объяснил уход США и успех талибов*
ФСБ рассекретила документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан Китая и СССР
Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
Названы восемь простых способов снизить давление
Видео
Боец «Вымпела» на арабском рассказал о необходимых для службы в спецподразделениях навыках
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.