Город хаоса: во что превратился Кабул после захвата талибами*

Хаос и паника в аэропорту Кабула. Сотни людей в надежде выбраться из Афганистана штурмуют самолет американских ВВС. Словно за соломинку цепляются за стойку шасси. Пытаются хоть за что-нибудь ухватиться. Те, кто понимает всю бесперспективность такого плана, лишь посмеиваются. Смешно перестает быть, когда гигантский транспортник отрывается от земли и людей начинает просто срывать ветром на жилые дома.

Для того чтобы расчистить взлетно-посадочную полосу, используют даже вертолеты «Апач». А американские военные стреляют на поражение во всех, кто осмеливается нарушить оцепление. Как минимум двое человек были убиты при попытке проникнуть на территорию аэропорта.

Гражданского авиасообщения больше нет. Военными бортами эвакуируют сотрудников американского посольства. Его здание они покидали по воздуху. Многим это напомнило бегство из вьетнамского Сайгона в 1975 году. Хотя еще полтора месяца назад, когда США только заявили о выводе миссии из Афганистана, Джо Байден говорил, что такого больше не повторится.

«"Талибан"* - это не северо-вьетнамская армия. Они даже близко не обладают такими возможностями. Вы не увидите, как людей снимают с крыши посольства США в Афганистане. Это несравнимые ситуации», - заявил глава Белого дома.

Под видом соглашений о прекращении огня, пишет Washington Post, талибы* просто подкупали чиновников и приобретали у них оружие. Одним из первых Афганистан покинул президент Гани. Официально - чтобы не допустить кровопролития. Как сообщают в российском диппредставительстве - на четырех машинах, набитых сумками с деньгами. Часть банкнот в вертолет не поместилась и осталась лежать прямо на взлетном поле.

«Главное, что талибы*, как они сами обещали, настроены на мирный переход власти. Они гарантируют безопасность для иностранных дипмиссий, включая наше посольство», - заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

В пользу этого говорит то, что Кабул был взят фактически бескровно. Талибы изымают оружие у местного населения. Настораживает то, что о временном правительстве уже не идет и речи. По всей стране спускают официальные флаги Афганистана. А в эфирах местных каналов читают Коран и новости запрещенного «Талибана».

«С помощью Аллаха мы добились того, о чем не могли даже помыслить. Но при этом мы не должны возгордиться. Нам предстоит еще много испытаний, и главное - сделать так, чтобы в Афганистане воцарилось спокойствие, а жизнь людей улучшилась», - сказал лидер политического крыла движения «Талибан»* мулла Абдул Гани Барадар.

Движение «Талибан»* официально признано террористическим в России. И пока пересматривать этот статус не планируют. Исламский эмират Афганистан - именно так называлась эта страна, когда на заре девяностых ее уже возглавляли талибы. При них повсеместно действовали законы шариата. А за нарушение принятого образа жизни забивали камнями и отсекали конечности. Именно там скрывался Усама бен Ладен - организатор атак на американские башни-близнецы. В сентябре исполняется 20 лет с этого страшного теракта. И именно к этой дате вначале был приурочен вывод американских войск. Прекращение самой долгой военной операции США в одночасье все вернуло на свои места.

«То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории Америки», - заявил бывший президент США Дональд Трамп.

В связи с ситуацией в Афганистане сегодня созывают экстренное заседание Совбеза ООН. А пока в Кабуле повсеместно ходят люди с оружием.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.