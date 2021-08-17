«Лучше не вмешиваться»: эксперт о стратегии России по ситуации в Афганистане

На данный момент лучшее, что может сделать Россия с ситуацией в Афганистане, - это не вмешиваться, а внимательно все изучить, особенно слова и действия представителей «Талибана»*. Об этом «Звезде» рассказал руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.

«Лучше всего России сидеть и ждать - никуда не вмешиваться. Внимательно все анализировать - все слова и заявления талибов*, как это соотносится с их обещаниями, как это может сказаться на национальной безопасности России. После этого делать выводы. Судя по тому, что они подняли флаг над президентским дворцом и собираются переименовать Афганистан, талибы* говорят одно, а делают другое», - рассказал Плотников.

Эксперт выразил надежду, что «Талибан»* сдержит обещания относительно безопасности российского посольства. Судя по наблюдениям Плотникова, люди, приближенные к режиму президента Гани, стараются убежать из страны. В то же время все, кто далек от политики, чувствуют себя в относительной безопасности. Однако эксперт подчеркнул, что из Кабула поступает крайне противоречивая информация, ориентироваться в которой сложно даже профессиональным дипломатам.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, как и многие другие страны, не спешит признавать законность власти движения «Талибан»* в Афганистане. По его словам, талибы* заявили о желании иметь правительство с участием других политических сил.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.