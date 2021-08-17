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Позиция Пакистана: в центре изучения Афганистана назвали «внешнего игрока», способного воздействовать на талибов*

Егор Левин
16:40 17.08.2021
Омар Нессар заявил, что в настоящий момент происходит «переходный» этап и в афганской, и в мировой общественности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Глава Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар заявил в беседе со «Звездой», что делать какие-либо прогнозы по поводу возможной политики, которой после прихода к власти в Афганистане будут придерживаться представители движения «Талибан»*, совершенно преждевременно.

В качестве причины он назвал сложный в данный момент «переходный» этап как частной афганской, так и общей мировой общественности. Один из его пунктов - определение отношений с другими странами.

«Ситуацию осложняет то, что пока нет все-таки единого подхода ко всем влиятельным игрокам. Если, например, Россия, США и Китай смогли бы найти общую точку соприкосновения, то не ясно, какую позицию примет Пакистан, который становится едва ли не единственным внешним игроком, который может оказывать воздействие на талибов*», - сказал Нессар.

Ранее руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН Николай Плотников сказал, что на данный момент лучшее, что может сделать Россия в ситуации с Афганистаном - не вмешиваться, а внимательно все изучить, особенно слова и действия представителей талибов*.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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