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Компанию Google оштрафовали еще на 4 млн рублей

Кира Тило
16:21 17.08.2021
Суд назначил наказание Google за неудаление контента.
Компанию Google оштрафовали еще на 4 млн рублей
© Фото: Toby Scott, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Суд в Москве признал компанию Google виновной в административном нарушении и оштрафовал на 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Google LLC признана виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», — сообщается в пресс-службе Мосгорсуда.

Это первый из пяти новых протоколов Google. Один из них связан с призывами к экстремизму, а четыре — с запрещенным контентом.

Компания уже получала штраф по схожим протоколам в конце мая. Тогда суд оштрафовал Google за отказ локализовать данные пользователей в РФ.

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