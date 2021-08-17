Компанию Google оштрафовали еще на 4 млн рублей

Суд в Москве признал компанию Google виновной в административном нарушении и оштрафовал на 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Google LLC признана виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», — сообщается в пресс-службе Мосгорсуда.

Это первый из пяти новых протоколов Google. Один из них связан с призывами к экстремизму, а четыре — с запрещенным контентом.

Компания уже получала штраф по схожим протоколам в конце мая. Тогда суд оштрафовал Google за отказ локализовать данные пользователей в РФ.