Команды Китая и Абхазии опробовали горный маршрут к конкурсу АрМИ «Эльбрусское кольцо»

Военнослужащие подразделений Китая и Абзахии опробовали горную полосу препятствий и стрельбище. Они сделали это, готовясь к предстоящему конкурсу Армейских международных игр - 2021 «Эльбрусское кольцо». Подготовка проходит в районе города Тырныауз в Кабардино-Балкарии.

Горная полоса - самое сложное спецзадание на первом этапе. Участникам предстоит подъем по вертикальным перилам, спуск и подъем 24-килограммового ящика с боеприпасами, преодоление ручья по выступающим камням, метание гранат в горах, а также множество различных спусков и подъемов. Все это надо преодолевать в полной экипировке и со штатным вооружением.

Помимо этого, конкурсанты выполнили стрельбу. Мишени поражались на четырех рубежах стрельбы на дальности до 250 метров.

Также к конкурсу готовятся военные альпинисты из России, Пакистана, Казахстана, Армении, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. Торжественное открытие конкурса состоится 22 августа в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии.