«Талибан»*: американские войска должны уйти из Афганистана к 11 сентября

Представитель движения «Талибан»* Сухейл Шахин заявил, что США должны вывести войска из Афганистана до 11 сентября. Он отметил, что движение не собирается атаковать американскую армию.

«Они объявили, что выведут свои войска до 11 сентября. То есть они должны вывести все свои силы, а мы привержены тому, чтобы не атаковать их. И мы на них не нападали», - сказал Шахин телеканалу Sky News.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не торопится признавать власть талибов* в Афганистане.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.