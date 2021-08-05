Попова: в 22 регионах России отмечается снижение заболеваемости COVID-19

В настоящее время в 22 регионах страны отмечается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, в 28 ситуация стабилизируется и еще в 35 пока наблюдается рост случаев заражения. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Безусловно, ситуация меняется», - отметила она.

Глава ведомства указала, что на сегодняшний день отмечается рост перенесших COVID-19, а также рост числа привитых граждан, но имеющихся показателей недостаточно для формирования коллективного иммунитета. В связи с этим циркуляция вируса продолжается.

Попова уточнила, что такой вещи, как обязательная вакцинация против коронавируса для студентов, в России нет. Тем не менее, учащимся вузов рекомендуют привиться.

«Это самый правильный вариант, для того, чтобы мы перестали болеть этой очень опасной инфекцией», - высказалась она в интервью на канале «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора также понадеялась, что 1 сентября учащиеся смогут отметить в очной форме во всех регионах страны. Попова указала, что для оптимизма на этот счет имеются все основания.