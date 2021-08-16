Лавров обсудил наращивание координации с китайским коллегой из-за ситуации в Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ваном И, в ходе которого обсудил вопросы внешнеполитической координации - в том числе и с ООН - на фоне последних событий в Афганистане.

«Состоялся обмен мнениями о наращивании внешнеполитической координации, в том числе в ООН, а также в связи с последними событиями в Афганистане и их влиянием на ситуацию в регионе», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Также стороны обсудили развитие отношений России и Китая на фоне 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и взаимодействие в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым. Коллеги обсудили случаи проявления бытового национализма в отношении русскоязычного населения.