В стране и мире Следователи возбудили уголовное дело после крушения Ил-112В в Подмосковье Алексей Курильченко По факту крушения самолета Ил-112В в Подмосковье возбуждено уголовное дело. © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости Читайте нас на: Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ил-112В в Подмосковье. Делопроизводство начато по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» (ч. 3 ст. 263 УК РФ). «По данным следствия, 17 августа 2021 года указанный борт выполнял испытательный полет. Во время его перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский в лесополосе в районе н.п. Никольское произошло крушение самолета. Самолет пилотировал экипаж в составе не менее трех человек: шеф-пилот - летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель», - говорится в сообщении на сайте управления. Трагедия произошла во время тренировочного полета. По предварительной версии, катастрофе предшествовало возгорание правого двигателя. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика