В ОАК подтвердили аварию Ил-112 в Подмосковье

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел аварию при заходе на посадку в Подмосковье, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

«Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В», - говорится в сообщении ОАК.

Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.

В Ростехе заявили, что будет создана внутренняя комиссия с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии.

Перспективный российский военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил свой второй полет в марте. Самолет взлетел с аэродрома Воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО». Первый полет самолет совершил 30 марта 2019 года на ВАСО. Испытания продолжались около часа.