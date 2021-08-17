Лавров: навязывать Афганистану формы правления - контрпродуктивно

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что навязывание форм правления - неэффективно. Об этом он сказал на выступлении в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта.

«Мы Афганистан знаем хорошо, мы убедились в том, о чем я сказал, - как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязать ей некие иные формы государственного правления», - сказал министр.

Также Лавров заявил, что Россия не намерена контактировать с террористическими группами в Афганистане, подчеркнув, что у талибов* есть политический офис.

Ранее стало известно, что российский посол проводит в Кабуле встречу с представителем талибов*. Дмитрий Жирнов отметил, что собирается детально обсудить вопросы обеспечения безопасности посольства.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.