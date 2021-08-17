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Российский посол проводит в Кабуле встречу с представителем талибов*

Алена Миронова
13:14 17.08.2021
Накануне Дмитрий Жирнов отметил, что в ходе встречи он собирается детально обсудить все вопросы обеспечения безопасности посольства.
Российский посол проводит в Кабуле встречу с представителем талибов*
© Фото: Посольство России в Афганистане
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Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов проводит в Кабуле встречу с представителем талибов*. Об этом сообщили в дипмиссии.

«Встреча началась, он приехал», - передает РИА Новости слова представителя дипмиссии.

Накануне Жирнов отметил, что на встрече он собирается детально обсудить все вопросы обеспечения безопасности посольства.

Ранее стало известно, как теперь выглядит «город хаоса» Кабул. После прихода талибов* в столицу Афганистана город охватили хаос и паника.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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