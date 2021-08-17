Лавров заявил, что Запад готовится подвергнуть сомнению результаты выборов в Госдуму

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве известно об интересе к выборам в Госдуму со стороны Запада. По его словам, Запад может попытаться подвергнуть сомнению результаты парламентских выборов в России.

«К нашим внутренним делам, особенно к выборам, проявляется особое внимание за рубежом, прежде всего, среди наших западных партнеров. Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов», - сообщил Лавров.

Он отметил, что «готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов».

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия должна полагаться прежде всего на себя из-за действия западных стран. При этом следует «оставлять дверь открытой для любых партнеров», но помнить, что они могут в любой момент «соскочить». По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва сделала вывод из санкционного давления, и он очень простой.