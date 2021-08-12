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Лавров заявил, что действия Запада научили Россию полагаться только на себя

Олеся Степакова
15:02 12.08.2021
Сейчас Россию стимулировали заполнить все те пробелы, которые еще оставались, что придаст существенно большую устойчивость и прочность российской экономике, отметил глава МИД РФ.
Лавров заявил, что действия Запада научили Россию полагаться только на себя
© Фото: МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на арт-кластере «Таврида», заявил, что Россия должна полагаться прежде всего на себя из-за действия западных стран. При этом следует «оставлять дверь открытой для любых партнеров», но помнить, что они могут в любой момент «соскочить».

«Вот эти события после Украины, с санкциями и всем прочим, нас научили, что в своем развитии мы должны полагаться прежде всего на себя, оставляя дверь открытой для любых партнеров, но памятуя при этом о том, что они, западные, я имею в виду, ненадежны и в любой момент могут просто "соскочить", говоря по-русски», - уточнил Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва сделала вывод из санкционного давления, и он очень простой. Благодаря контрмерам РФ наладила в сельском хозяйстве и в военно-промышленном комплексе такие процессы, которые сделали Россию независимой и от украинских промышленных предприятий, и от западных партнеров, которые имели определенную монополию в сфере технологий, подчеркнул Лавров.

«При этом подчеркну: речь идет не о том, чтобы впадать в автаркию, в самоизоляцию, в конфронтацию. Мы по-прежнему со всеми готовы сотрудничать - и в освоении наших транспортных коридоров, которые сейчас будут активно развиваться и укрепляться, и в разработке любых программ - научных, научно-технических, в сфере энергетики и так далее», - сказал министр.

Он отметил, что сейчас Россию стимулировали заполнить все те пробелы, которые еще оставались, что придаст существенно большую устойчивость и прочность российской экономике.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Запада сформировать вокруг РФ пояс нестабильности. По его словам, для этого планируется в том числе и осваивать территории союзных стран, а цель этого - изменение внутриполитической ситуации в России.

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