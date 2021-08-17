Путин рассказал о жалобах губернаторов РФ на выводящие из регионов средства крупные компании

Президент России Владимир Путин рассказал о жалобах российских губернаторов, которые сообщали ему, как крупные компании, в частности, операторы ЖКХ и теплосетей, «заходят в регионы и выводят оттуда деньги».

«Некоторые губернаторы жаловались, что заходят крупные компании, а толку никакого нет, только деньги выводят. Я это все знаю», - заявил глава государства на встрече с главой Ивановской области.

Президент отметил, что в такой ситуации стоит предусматривать потенциальные ошибки и заниматься их недопущением.

Ранее россиянам напомнили о правах на льготы и субсидии при оплате услуг ЖКХ. Через несколько лет малоимущие граждане могут быть освобождены от обязательства по оплате коммунальных платежей.