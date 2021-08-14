Россиянам напомнили о правах на льготы и субсидии при оплате услуг ЖКХ

Через несколько лет отдельные категории граждан могут быть освобождены от обязательства по оплате коммунальных платежей. Речь идет о малоимущих. Такую возможность допустил генеральный директор ПАН «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.

Он напомнил, что некоторые плательщики уже могут рассчитывать на помощь от государства в оплате коммунальных платежек и взносов на капремонт.

«Через несколько лет ряд категорий граждан могут быть полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг, но и сейчас льготы действуют, например, для малоимущих граждан. Если доход вашей семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ», - сказал Минко в беседе с агентством «Прайм».

Освобождаются от уплаты услуг ЖКХ и взносов на проведение капитального ремонта также те, кто проживает в муниципальных квартирах и еще в ряде случаев, добавил эксперт.